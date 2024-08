CryptoArt: il collezionista di NFT TokenAngels riflette sulle nuove prospettive tra etica e sostenibilità

(Teleborsa) - Sin dall’inizio, sin dal 2019 ha individuato negliuno tra i più proficui e interessanti mercati su cui investire e in men che non si dica è entrato nel gotha dei collezionisti di Non Fungible Tokens mettendo a segno un colpo leggendario quando si è aggiudicato niente di meno cheParliamo di, collezionista italiano anonimo che ha pagato 205 ETH, il corrispondente di 320 mila dollari, uno dei Pepe più rari di sempre,. L'acquisto di Homer Pepe da parte di TokenAngels è ritenuto dagli esperti un punto di svolta che ha contribuito ae a dimostrare il- dei collezionabili digitali.L’angel investor con numerose partecipazioni in startup nel mondo blockchain e Web3, in breve tempo, ha consolidato la sua reputazione di”, rafforzata anche dall’acquisto di alcuni deipiù rari al mondo.I CryptoPunks sono una delle primissime e ancoranella storia delle criptovalute e dell'arte digitale, composta da 10.000 personaggi unici generati algoritmicamente. Ciascuno è rappresentato da un'immagine di 24x24 pixel e registrati sulla- una delle prime e più popolari Blockchain con ruolo predominante per la creazione e il trading di NFT - per garantirne l'unicità, la scarsità e la proprietà verificabile.Stando agli ultimi report sugli NFT, i primi mesi del 2024 sono stati molto proficui e hanno fattoa febbraio e le piattaforme consolidate, come OpenSea, stimano una crescita del 10-25% nei volumi delle transazioni, con una media giornaliera che potrebbe raggiungere le 300.000 unità. Tornando al, il collezionista e investitore anonimo supporta attivamente artisti digitali e nuovi progetti nel settore in crescita, contribuendo in questo modo non solo a finanziare il mercato degli NFT ma ad attirare nuovi collezionisti e investitoridi questo mercato così vivo.Anche a lui, in qualche modo, va riconosciuto il merito di aver: dal 2023, infatti, aziende, creatori, marketplace e acquirenti hanno adottato pratiche più sostenibili e trasparenti. Questa scelta ha indubbiamente dato i suoi frutti, traducendosi in una riduzione delle attività speculative e illecite e favorendo un ambiente più sicuro per gli investimenti.Su ARTE.TV, TokenAngels presenta "", un docufilm - di cui è anche co-produttore - che esplora, una delle forme d'arte più controverse degli ultimi 10 anni. Nel documentario la storia dei due geeksche negli anni hanno raggiunto volumi miliardari si scontra con quella di un crypto artista che utilizza la blockchain come, riflettendo sull’esistenza o meno di, un 'bright side' dove veramente si incontrano creatività, collezionismo puro ed arte.Una delleper il mondo degli NFT, e tutte le implicazioni legate al Web 3.0, riguarda ad esempio ladei certificati digitali non duplicabili.Soltanto due anni fa, nel 2022, infatti, l’università inglese UCL, con il team guidato dal professor Paolo Taticchi, ha creato la, ovvero utilizzando unae compensando le emissioni di CO2. In più solo di recente gli NFT possono essere utilizzati come: vale a dire che gli investitori possono possedere e scambiare crediti di carbonio in modo unico e sicuro poiché uno dei grandi vantaggi di usare la tecnologia blockchain e gli smart contract (anche per i crediti di carbonio) è la trasparenza.In altre parole ciò rende più facilee incoraggia altresì le aziende a partecipare attivamente al mercato: ogni volta che questi “eco-NFT” vengono scambiati, l'azienda può guadagnare una commissione, creando così una nuova fonte di entrate.E mentre la blockchain sta evolvendo verso soluzioni più sostenibili, come il passaggio a meccanismi di consenso meno energivori, gli artisti e i creatori si stanno sempre più attivamente impegnando ad usare gli NFT per sostenere iniziative di giustizia sociale, donando parte dei profitti a organizzazioni benefiche.