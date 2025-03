Parma e Salerno, CHEP inaugura due nuovi Centri Servizi

(Teleborsa) -annuncia l’apertura di due nuovi Centri Servizi, consolidando il proprio impegno nell'innovazione e nella sostenibilità dell’intera catena del valore. Realizzate in collaborazione con partner strategici, le nuove strutture - situate a Parma e Salerno - permetteranno di offrire un servizio ancora più efficiente e green ai clienti CHEP, rafforzando la rete e incrementando la disponibilità di pallet.che si aggiungono a quelli già esistenti, porteranno a 13 il numero totale dei centri CHEP in Italia. Estesi su un’area di circa 10.000 mq, tra superficie coperta e scoperta, questi centri gestiscono e movimentano i pallet destinati a oltre 1.000 distributori e più di 170 produttori, coprendo sia le consegne che le raccolte.Le nuove sedi - spiega la nota -Per rendere ulteriormente sostenibili le operazioni, i pallet saranno movimentati da carrelli elevatori esclusivamente elettrici. Anche il trasporto legato ai Centri Servizi sarà più sostenibile, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale grazie all’uso di veicoli alimentati a HVO e altre soluzioni a basso impatto.Un ulteriore elemento distintivo dei Centri Servizi è l’adozione di tecnologie all’avanguardia e processi automatizzati. Grazie a macchinari altamente specializzati e soluzioni su misura, le strutture ottimizzano