ILBE, Stephen Joel Brown nuovo membro del CdA

ILBE

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di(Iervolino & Lady Bacardi Entertainment), società attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, ha deliberato di nominare Stephen Joel Brown alla carica di Consigliere di Amministrazione, mediante cooptazione.Brown è un produttore televisivo e cinematografico di lungo corso, che ha trascorso la maggior parte della sua carriera nell'industria dei media come senior executive.L'ingresso di Stephen Brown segna una "pietra miliare" nel nuovo percorso di ILBE, sottolinea la società in una nota, volto al consolidamento del Gruppo sulla scena nazionale e internazionale.I principali obiettivi di Stephen Brown saranno legati sia alla sfera commerciale sia a quella artistica: supervisionerà prevalentemente progetti internazionali, accompagnando la realizzazione dei prodotti cinematografici in ogni fase.