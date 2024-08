Wall Street cauta. Sale l'attesa per i conti di Nvidia

Dow Jones

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con ilche si attesta a 41.190 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 5.620 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,14%); sulla stessa linea, sulla parità l'(-0,06%).Gli occhi degli investitori sono puntati oggi sul titoloe sui suoi conti trimestrali . I risultati, che saranno rilasciati questa sera, a mercati chiusi, dal colosso tech americano, diventato il volto del boom dell'intelligenza artificiale, vengono usati dagli addetti ai lavori come una cartina di tornasole per valutare lo stato degli investimenti in AI.Sullo sfondo resta il focus sui dati macroeconomici mentre il mercato è a favore della probabilità che la Federal Reserve riduca i tassi di interesse nella riunione di settembre.