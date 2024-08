CDP RETI colloca con successo obbligazioni da 600 milioni di euro, forte domanda dagli investitori istituzionali

(Teleborsa) -ha concluso con successo il collocamento di un’, non subordinata e riservata agli investitori istituzionali, per unL’emissione ha riscosso unregistrando ordini da circaL’allocazione finale è stata caratterizzata per il 60% da investitori esteri, in particolare provenienti da Francia (19%), Inghilterra (15%) e Germania (11%), e per il restante 40% da investitori italiani. Tale risultato ha permesso a CDP RETI didella propria base investitori, consolidando la propria presenza sui mercati dei capitali.I proventi dell’operazione saranno utilizzati da CDP RETI perderivante dai contratti di finanziamento in essere, in scadenza a maggio 2025. I titoli obbligazionari, che hanno una durata di 7 anni e prevedono una cedola annuale del 3,875%, con un prezzo di emissione pari al 98,874%, saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin Regulated Market).Il rating dell’emissione è atteso pari a. Bank of China, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca e UniCredit hanno agito in qualità di Joint Lead Managers dell’operazione.