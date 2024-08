Denaro su Brunello Cucinelli dopo risultati semestre

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Si muove in rialzo il titoloche avanza dello 0,68%, all'indomani dei risultati semestrali . che hanno visto una crescita a doppia cifra dei ricavi. "L’ottima salute del brand e le vendite molto interessanti che stiamo riportando nelle boutique, si legge in una nota. ci consentono di confermare una bella crescita dei ricavi attesi per il 2024 intorno al +10%", si legge nella nota dei conti della società.La tendenza ad una settimana delè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 90,4 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 87,95. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 86,8.