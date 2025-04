Rimbalzo dei listini europei, sui dazi Ue si prepara a trattare con Trump

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Leonardo

Unipol

Banca Mediolanum

Azimut

Brunello Cucinelli

Inwit

Nexi

SOL

Alerion Clean Power

Fincantieri

Webuild

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee.I mercati europei tornano in territorio positivo dopo i tonfi dei giorni scorsi scatenati dai nuovidiL' Europa si prepara a trattare , senza fare passi indietro sulle contromisure che scatteranno il prossimo 15 aprile. L'ipotesi caldeggiata in UE è quella di giungere ad un sistema a "zero tariffe" sui beni industriali. "Abbiamo offerto tariffe zero per zero per i beni industriali, come abbiamo fatto con successo con molti altri partner commerciali, perché l'Europa è sempre pronta per un buon affare", ha annunciato la presidente della Commissione,Nel frattempo, il Presidente degli Stati Uniti ha minacciato sul social Truth che potrebbe "interrompere subito tutti i colloqui con la" ed imporre dazi sino al 50%, se Pechino non ritirerà leche prevedono tariffe del 34% sui prodotti americani. Il Ministero del Commercio cinese ha dichiarato che qualsiasi ulteriore escalation da parte degli Stati Uniti sarà accolta conrisolute volte a proteggere gli interessi della Cina.Sul fronte macroeconomico, il saldo dellemostra a febbraio 2025 un deficit di 1,9 miliardi di euro, rispetto al disavanzo di 1,3 miliardi di euro di gennaio (il dato preliminare indicava 2,2 miliardi). Lachiude a febbraio con un saldo negativo di 7,9 miliardi, in peggioramento rispetto ai -6,5 miliardi del mese precedente e contro i -5,4 miliardi attesi dagli analisti.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,49%. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,86%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 60,97 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a +118 punti base, con un calo di 4 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,73%.in primo piano, che mostra un forte aumento dell'1,51%, ben impostata, che mostra un incremento dell'1,28%, e tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,43%.A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,21%, a 33.251 punti, interrompendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,22% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 35.304 punti.Effervescente il(+1,86%); come pure, ottima la prestazione del(+1,54%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,89%),(+4,67%),(+2,97%) e(+2,79%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,68%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,61%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,54%.del FTSE MidCap,(+8,00%),(+6,47%),(+4,00%) e(+3,83%).