Nvidia, ricavi salgono a 30 miliardi. Ma il titolo cade a Wall Street

Nvidia

(Teleborsa) - Si alza il velo sui conti di, il colosso americano dei semiconduttori, che domina il mercato dei chip per l’artificial intelligence con una quota vicina al 90%, i cui risultati sono considerati dagli addetti ai lavori una cartina di tornasole per valutare lo stato degli investimenti in AI.Nvidia chiude il secondo trimestre dell'esercizio fiscale conin aumento a 30 miliardi di dollari in crescita del 15% rispetto al primo trimestre e del 122% rispetto a un anno fa. Crescita a doppia cifra anche deipari a 26,3 miliardi di dollari, il 16% in più rispetto al primo trimestre e il 154% rispetto a un anno prima.cresce del 12% a 16,59 miliardi di dollari, rispetto ai tre mesi precedenti e il 168% in più sullo stesso periodo dello scorso anno.La società annuncia anche ulteriori 50 miliardi di dollari di buyback.Nonostante i brillanti risultati, che mostrano una domanda per l'intelligenza artificiale forte e in crescita, il colosso dei chip cala a Wall Street e arriva a cedere oltre 6 punti percentuali. Colpa, forse, di unmeno "stellare" dei risultati? Per il terzo trimestre, i ricavi sono attesi "più o meno il 2%" a circa 32,5 miliardi, oltre il consenso degli analisti, ma non delle previsioni più ottimiste che puntavano su 37 miliardi.A ciò si aggiungono le riconosciute difficoltà nella produzione, per rispondere alla domanda crescente, che hanno compresso i margini lordi nel trimestre e portato i vertici ad annunciare "generiche" previsioni sulle vendite dei chip GPU di prossima generazione, ''. “Nel quarto trimestre prevediamo di generaredalle vendite di Blackwell”, ha detto senza offrire maggiori dettagli, il chief financial officer Colette Kress."La domanda di Hopper rimane forte e l'attesa per Blackwell è incredibile", ha dichiarato Jensen Huang, fondatore e CEO di Nvidia. "Nvidia ha raggiunto un fatturato da record in quanto i data center globali sono in piena attività per modernizzare l'intero stack di elaborazione con l'accelerazione del calcolo e l'IA generativa. I campioni di Blackwell, aggiunge, sono in spedizione ai nostri partner e clienti. Spectrum-X Ethernet for AI e il software Nvidia AI Enterprise sono due nuove categorie di prodotti che hanno raggiunto una scala significativa, dimostrando che Nvidia è una piattaforma full-stack e su scala data center. In tutto lo stack e l'ecosistema, stiamo aiutando i creatori di modelli di frontiera, i servizi Internet per i consumatori e ora le imprese. L'IA generativa rivoluzionerà ogni settore".Il 26 agosto 2024, il Consiglio di Amministrazione ha approvato un'ulteriore autorizzazione al riacquisto di azioni per 50 miliardi di dollari, senza scadenza.Durante la prima metà dell'anno fiscale 2025, Nvidia ha restituito 15,4 miliardi di dollari agli azionisti sotto forma di riacquisto di azioni e dividendi in contanti. Alla fine del secondo trimestre, l'azienda disponeva di 7,5 miliardi di dollari rimanenti nell'ambito della sua autorizzazione al riacquisto di azioni.Nvidia pagherà il prossimoin contanti di 0,01 dollari per azione il 3 ottobre 2024 a tutti gli azionisti registrati il 12 settembre 2024. Il 7 giugno 2024, il colosso dei chip ha completato un frazionamento azionario di dieci per uno.