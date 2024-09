Cy4Gate si aggiudica contratti per 1,4 milioni euro

CY4GATE

(Teleborsa) -, player nazionale ed europeo della cyber security,di euro per soluzioni in ambito Cyber Security a favore di primari clienti corporate e istituzionali.I contratti sono statidel mondo corporate nel, e condel mercato Italiano. Da un lato la fornitura è incentrata sulle tecnologie del gruppo in ambito, temi affini al mondo della Protezione e difesa dalle frodi, dall’altro riguarda lo studio e sviluppo di tecnologie disruptive per il rafforzamento delle difese agli attacchi cibernetici., CEO e General Manager di Cy4Gate Group ha dichiarato "soddisfatto per l’aggiudicazione di una serie di contratti che rappresentano un importante riconoscimento della nostra competenza tecnologica nel settore della cybersecurity. La fiducia accordataci da primarie realtà industriali e istituzionali è il riconoscimento degli elevati standard di qualità e di performance della nostra customerproposition, confermando Cy4Gate come uno dei player di riferimento a livello nazionale ed europeo".