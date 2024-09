ONU, Sicurezza stradale. Purcaro, DEKRA: “Necessario impegno per ridurre incidenti stradali in linea con Vision Zero”

(Teleborsa) - "In attesa del, accogliamo con piacere lasulla'United Nations Global Campaign for road safety', che si è tenuta oggi a Milano. Secondo i dati ONU,, nonostante questo però il numero di vittime negli ultimi quattro anni (escluso il biennio della pandemia 2020-2021) è rimasto costante, conLa 'Vision Zero' - zero vittime sulla strada entro il 2050 - è uncrediamo e rispetto al quale contribuiamo costantemente con la promozione di una maggiore cultura della sicurezza stradale". Lo ha dichiarato, in occasione della conferenza stampa di presentazione della campagna ONU sulla sicurezza stradale "United Nations Global Campaign for road safety", che si è tenuta oggi a Milano e alla quale hanno preso parte l’inviato speciale del Segretario Generale dell’ONU per la Sicurezza Stradale Jean Todt, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il Sindaco di Milano Giuseppe Sala."In tal senso - continua Purcaro - il nuovo codice della strada è un’occasione per far fronte alle, tra cui l'uso sbagliato dello smartphone, eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza. È sempre più necessario, in tal senso,, senza mai stancarsi, l’importanza di educare e formare ogni conducente, partendo dai più giovani anche nelle scuole, verso una maggiore consapevolezza della sicurezza sulle strade come valore di civiltà a tutela della vita umana", conclude Purcaro.