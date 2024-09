Boeing scivola al Nyse dopo downgrade Wells Fargo a "equal weight"

Boeing

(Teleborsa) - E' sotto pressione, che oggi scivola a Wall Street, mostrando una discesa dell'8,42%. A penalizzare il titolo concorre il downgrade di Wells Fargo, che ha portato il giudizio a "under weight" dal precedente "equal weight", sostenendo che un aumento azionario diluirà ulteriormente le azioni. Il target price è stato ridotto a 119 dollari, che implica un potenziale ribasso del 30% nei prossimi 12 mesi.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo status tecnico di medio periodo dirimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 149 Euro, mentre i supporti sono stimati a 141,5. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 156,6.