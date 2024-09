Manelli Impresa ottiene finanziamento ESG da 20 milioni di euro per il progetto "My City Bari"

(Teleborsa) -sostiene il compimento del progettocon unallineato alla tassonomia europea dellL’iniziativa immobiliare garantirà elevate performance energetiche, offrendo alti livelli di confort e innovazione agli acquirenti. Tali caratteristiche hanno consentito a BPER di proporsi con il prodotto "" a supporto di una iniziativa con elevate caratteristiche di sostenibilità e di tutela ambientale certificate da consulenti tecnici indipendenti che ne attestano i requisiti.Il finanziamento è stato concesso a favore delladedicata alle attività immobiliari e che gestisce il progetto barese, che rappresenta per innovazione un unicum nel Mezzogiorno del nostro Paese.Il progetto - MyCityBari prevede la costruzione entro il 2026 di un innovativo complesso residenziale di 22.500 mq a Bari tra via Giuseppe Fanelli e via Girolamo Giusso, nel quadrante sud-est della città, con 162 appartamenti di alto pregio di diverse metrature. Il complesso vanta inoltreed è caratterizzato da un alto tasso di sostenibilità sia per quanto riguarda i materiali utilizzati, sia l’inserimento del progetto nel contesto urbano e sociale. Il lotto, la cui costruzione è stata avviata a ottobre 2023 e vede Manelli Impresa collaborare con lo studio di architettura Mario Cucinella Architects, ridona un ruolo centrale alla natura e alla socializzazione per generare un impatto positivo sul benessere degli utenti.Il complesso comprende anche unManelli Impresa ha realizzato le strutture di 2 piani interrati e 2 piani fuori terra (in totale i piani sono 7), e ha venduto diverse unità abitative mentre un’altra parte degli alloggi è già opzionata., ha affermato: "Sentiamo particolarmente caro il progetto di MyCity Bari, protagonista di unama anche ambientale e sociale. Siamo convinti del grande potenziale di questo progetto, che avrà un impatto positivo sullo sviluppo economico territoriale e contempo, contribuirà a innalzare la qualità della vita dei cittadini, residenti e di chi sceglie di acquistare un immobile a. Siamo quindi estremamente felici che anche Bper Banca condivida la nostra visione e che il frutto della partnership si sia concretizzato in un finanziamento ESG. Il mutuo rappresenta una ulteriore conferma della bontà della nostra roadmap di sostenibilità e dell’impegno profuso da tutta l’azienda nell’essere sempre più sostenibili, per noi e per i nostri clienti".aggiunge: "Da tempo, in BPER, poniamo la massima attenzione al tema della riqualificazione del patrimonio immobiliare italiano. Abbiamo voluto sostenere il progetto di MyCityBari per le sue caratteristiche di elevate performance energetiche, per l’per la tutela ambientale e per l’importante contributo urbanistico alla città di Bari. L’operazione, nello specifico, è stata possibile grazie al prodotto Green Immobiliare Corporate, con il quale stiamo sostenendo le imprese del territorio italiano che vogliano investire in sostenibilità e innovazione".