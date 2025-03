ERG, utile netto adjusted 2024 in calo a 175 milioni

ERG

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato il, il progetto di bilancio al 31 dicembre 2024, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari al 31 dicembre 2024, la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e l’aggiornamento del Piano Industriale e del Piano ESG per il 2025-2026.L'esercizio 224 si è chiuso con un, risetto ai 226 milioni del 2023, ed un EBITDA 2024 a 535 milioni di euro, sostanzialmente in linea ai 534 milioni dello stesso periodo del 2023, grazie al significativo contributo degli investimenti effettuati nell’anno che hanno permesso di compensare condizioni anemologiche straordinariamente sfavorevoli.Alla luce del contesto e già fattorizzando il perdurare di condizioni anemologiche sfavorevoli nei primi due mesi del 2025, la societàun EBITDA compreso tra i 540 e i 600 milioni di euro, gli investimenti tra 190 e 240 milioni di euro e l’indebitamento netto tra 1.850 e 1.950 milioni di euro.Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea degli Azionisti, che sarà convocata per il 22 aprile 2025 in prima convocazione ed, eventualmente occorrendo, per il 23 aprile 2025 in seconda convocazione, la distribuzione di unche sarà messo in pagamento a partire dal 21 maggio 2025 (payment date), previo stacco della cedola a partire dal 19 maggio 2025 (ex date) e record date il 20 maggio 2025