Wall Street parte cauta in attesa dati lavoro

(Teleborsa) -, in attesa dei dati clou della settimana sul mercato del lavoro. L'attenzione è puntata soprattutto sul, ma sarà preceduto dal consueto rapporto di ADP sul settore privato e dai dati settimanali sulle richieste di sussidio.è infatti uno dei dueper prendere le sue decisioni (doppio mandato), l'altro è l'inflazione, che come noto, ha registrato un progressivo ridimensionamento negli ultimi mesi., ma occorrerà capiregli interventi entro l'anno. Per ora, il mercato scontano una probabilità del 69% di un taglio di 25 punti base ed una probabilità del 31% di un taglio di 50 punti base.Ne consegue un, che tende a penalizzare gli asset più rischiosi, come l'azionario, e favore quelli difensivi, in particolar modo il dollaro ed il reddito fisso.Oggi l'attenzione sarà puntata anche sul dato dell', che darà una indicazione sullo stato di salute dell'economia a stelle e strisce., dopo i dati mensili sulle vendite,, che ha registrato un buon andamento delle vendite in Cina., che sta mettendo a punto unche include dismissioni.Da segnalaredi Wells Fargo.A New York, l'indiceè partito in calo dello 0,42%; sulla stessa linea l', che scambia sotto i livelli della vigilia a 5.609 punti. In ribasso il(-1,05%); sulla stessa linea, in rosso l'(-0,81%).