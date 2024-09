Milano scivola con le altre borse europee

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Saipem

Telecom Italia

Nexi

Moncler

STMicroelectronics

Interpump

Prysmian

Banca Ifis

Mondadori

Credem

Pharmanutra

Ferragamo

Reply

El.En

(Teleborsa) -, che accusano perdite apprezzabili in avvio di giornata, in scia aled alla. Una performance scaturita dalle, alimentate dai pessimi dati dei PMI, che stavoltada parte della Fed e della BCE.A far scivolare i mercati sulle due sponde dell'Oceano ha contribuito il forte calo del prezzo del petrolio, che ha, ed una rotazione settoriale che haSostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,106. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,39%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 69,64 dollari per barile, in calo dello 0,82%.Lieve peggioramento dello, che sale a +144 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,65%.sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,70%, soffre, che evidenzia una perdita dello 0,70%, emale anchei, con un decremento dello 0,70%., che scambia con un calo dello 0,62% sul, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 35.779 punti. In ribasso il(-0,79%); con analoga direzione, in rosso il(-0,83%).di Piazza Affari, sostenuta, con un discreto guadagno del 2,10%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,83%.Composta, che cresce di un modesto +0,73%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,17%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,16%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,07%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,67%.Al Top tra le azioni italiane a(+0,76%),(+0,60%) e(+0,58%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,44%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,31%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,78%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,78%.; preced. -3,2%).