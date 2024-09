Wall Street cauta. Attesi dati lavoro USA

Dow Jones

(Teleborsa) - Poco mosso il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 40.947 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 5.528 punti. Pressoché invariato il(+0,16%); sulla stessa tendenza, sui livelli della vigilia l'(+0,05%).L'attenzione degli investitori resta concentrata su alcuni dati chiave in grado di fornire indicazioni sullo stato dell'economia statunitense, dopo quello di ieri che ha mostrato un'attività manifatturiera ancora in contrazione. Oggi si attendono i dati sugli ordini di fabbrica di luglio e il sondaggio della Federal Reserve, il "Beige Book".Venerdì sono attesi i numeri sul lavoro che potranno orientare la banca centrale guidata da Jerome Powell sull'entità dell'allentamento previsto nella riunione di metà mese. Il mercato scommette su 25 punti base di riduzione, mentre solo una minore parte di analisti si attende una mossa da mezzo punto.In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. Nel listino, i settori(-0,76%) e(-0,49%) sono tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,25%),(+1,43%),(+1,38%) e(+1,19%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,77%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,36%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,17%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,82%.Tra i(+5,15%),(+4,19%),(+3,75%) e(+3,04%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -20,56%.Scende, con un ribasso del 17,58%.Crolla, con una flessione del 5,27%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,13%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Bilancia commerciale (atteso -78,8 Mld $; preced. -73 Mld $)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 4,7%; preced. -3,3%)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 25,89K unità)14:15: Occupati ADP (atteso 136K unità; preced. 122K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 231K unità).