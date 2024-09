Beige Book conferma generale rallentamento economia USA

(Teleborsa) -. Lo conferma ildella Federal Reserve, il consueto bollettino mensile della banca centrale statunitense, che dipinge lo stato dell'economia nei dodici distretti della Fed. Un quadro decisamente a tinte fosche, che rafforza le attese di un taglio più netto dei tassi di interesse USA questo autunno.L'attività economica nei dodici Distretti della Fed non ha dato segnali confortanti ad agosto: in(New York, Philadelphia, Cleveland, Richmond, Atlanta, St Louis, Minneapolis, Kansas City e San Francisco) l'attività è risultatae solo in(Boston, Chicago e Dallas) l'attività è risultata innella maggior parte dei distretti, dopo essere rimasta generalmente stabile durante il periodo di riferimento precedente.nella maggior parte dei distretti e due distretti hanno notato che questi cali erano parte delle contrazioni in corso nel settore.sono state, anche se i rapporti della maggior parte dei distretti hanno indicato un calo delle vendite di case.- spiega il rapporto della Fed - sono rimasti, anche se sono emersi casi isolati in cui le aziende hanno occupato solo le posizioni necessarie, ridotto orari e turni o abbassato i livelli occupazionali complessivi. Tuttavia, lesono rimaste. Una indicazione importante in vista della pubblicazione, domani, delstatunitense, il rapporto sul mercato del lavoro, che viene attentamente osservato dalla banca centrale per le decisioni di politica monetaria.Nel complesso, lamentre gli aumenti dei costi degli input non legati alla manodopera e dei prezzi di vendita sono stati da lievi a moderati. Anche lanel periodo più recente. Tuttavia, tre distretti hanno segnalato solo lievi aumenti dei prezzi di vendita. Gli aumenti dei costi dei fattori produttivi non legati alla manodopera sono stati ampiamente descritti come da modesti a moderati e in generale in diminuzione, sebbene un distretto abbia descritto gli aumenti dei costi dei fattori produttivi come in aumento., si prevede in generale che leulteriormente nei prossimi mesi.Quanto emerso dal Beige Book sta dunque rafforzando l'attesa di un taglio dei tassi più robusto da parte della Federal Reserve, che si riunirà a metà settembre per decidere su un possibile taglio dei tassi di interesse. Le attese sono in gran parte per un taglio dei 50 punti base per settembre e forse un altro intervento fra 25 e 50 punti a dicembre.