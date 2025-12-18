Milano 17-dic
Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 17/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 17 dicembre

Seduta debole per il CABLE, con chiusura in calo a 1,3377.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 1,3409, con il supporto più immediato individuato in area 1,3358. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 1,3339.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
