Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 30/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 30 novembre

Seduta trascurata per il CABLE, che archivia la giornata con un controllato -0,06%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 1,3238, con il supporto più immediato individuato in area 1,3228. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 1,3224.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
