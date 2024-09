Spazio, Urso: "Lancio vega un nuovo successo italiano ed europeo"

(Teleborsa) - "Un nuovo successo italiano ed europeo nel settore dello spazio che ci riempie di orgoglio. Il lancio di stanotte del vettore Vega, realizzato dalla nostra, conferma la leadership dell'Italia nell'assicurare l'accesso autonomo dell'Europa allo spazio, compiendo un altro passo decisivo nel progresso dell'osservazione della terra. Italia sempre più protagonista". Lo scrive su X ilcommentando ilavvenuto oggi a bordo dell'ultimo razzo Vega dallo spazioporto europeo nella Guyana francese. Sentinel-2C è stato lanciato in orbita oggi, 5 settembre, alle 3.50 ora italiana, e si è separato dal razzo Vega intorno alle 4.48. Circa 14 minuti dopo, alle 5.02, l'Agenzia spaziale europea ha ricevuto il segnale cruciale che indicava che il satellite era in orbita in sicurezza.Sentinel-2C continuerà a fornire dati ad alta risoluzione essenziali per Copernicus, il principale programma europeo di osservazione della Terra. "Sono entusiasta del successo del lancio di Sentinel-2C, – ha dichiarato– una pietra miliare resa possibile solo grazie alla dedizione e al duro lavoro del nostro straordinario team. Insieme, abbiamo compiuto un altro decisivo passo nel progresso dell'osservazione della Terra e nel sostegno di applicazioni fondamentali per la salvaguardia del nostro pianeta"."Siamo estremamente entusiasti di celebrare il successo del lancio di Sentinel-2C, una nuova pietra miliare nella consolidata collaborazione tra l'Esa e la Commissione Europea – ha commentato la–. Questa missione conferma ulteriormente il ruolo di Copernicus come programma di riferimento nella lotta contro i cambiamenti climatici e nel fronteggiare le sfide ambientali globali, garantendo al contempo la continuità di dati fondamentali per sostenere l'agricoltura, la silvicoltura, il monitoraggio marittimo e numerosi altri settori. Insieme, stiamo rafforzando l'impegno dell'Europa verso un futuro sostenibile, fornendo ai decisori gli strumenti necessari per proteggere il nostro pianeta"."Il razzo europeo Vega – ha dichiarato il– ha lanciato i due precedenti satelliti Sentinel-2 nel 2015 e nel 2017. Questo lancio rappresenta, quindi, un congedo appropriato per un razzo di così grande successo. I team stanno già preparando il prossimo lancio di Vega, l'aggiornato Vega-C, previsto entro la fine dell'anno. Il lancio di oggi è stato il ventesimo successo di Vega nei suoi 12 anni di servizio. Addio Vega, lunga vita a Vega-C!".Lafornisce immagini ottiche ad alta risoluzione per una vasta gamma di applicazioni, tra cui il monitoraggio delle terre, delle acque e dell'atmosfera. La missione si basa su una costellazione di due satelliti identici che orbitano nello stesso percorso ma distanziati di 180°: Sentinel-2A e Sentinel-2B. Insieme, coprono tutte le terre e le acque costiere della Terra ogni cinque giorni. L'ingresso in orbita di Sentinel-2C comporterà la sostituzione di Sentinel-2A, dopo un breve periodo di osservazioni congiunte. Sentinel-2D subentrerà poi a Sentinel-2B.