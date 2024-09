Borse europee prudenti. Focus su lavoro USA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con la lente degli investitori sui dati del mercato del lavoro negli Stati Uniti, attesi nel primo pomeriggio. In Europa, i dati già usciti hanno certificato le difficoltà della Germania, con il crollo della produzione industriale a luglio, facendo peggio delle attese.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,112. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.518,9 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 69,5 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +140 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,55%.in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,72%; debole, che registra una flessione dello 0,46%, e si muove sotto la parità-0,59%. Giù Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,65%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 35.571 punti.di Milano, troviamo(+0,92%),(+0,54%) e(+0,51%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,28%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,26%.scende dell'1,59%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,46%.del FTSE MidCap,(+1,64%),(+0,79%),(+0,73%) e(+0,71%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,57%.Calo deciso per, che segna un -2,38%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,15%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,74%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,1%)08:00: Produzione industriale, mensile (atteso -0,4%; preced. 1,7%)08:00: Bilancia commerciale (atteso 21 Mld Euro; preced. 20,4 Mld Euro)08:00: Produzione industriale, annuale (preced. -3,92%)08:45: Partite correnti (preced. -2,5 Mld Euro).