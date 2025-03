Borse europee positive in attesa sviluppi dazi

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

A2A

ENI

Hera

Unicredit

Pirelli

Prysmian

Moncler

STMicroelectronics

Technoprobe

Industrie De Nora

IREN

Alerion Clean Power

El.En

Moltiply Group

Sesa

(Teleborsa) -, in attesa di capire cosa accadrà la prossima settimana, quando scatteranno i dazi statunitensi, sulla speranza che l'amministrazione USA possa adottare una politica commerciale più moderata. Ieri, il presidente Trump ha confermato che dal 2 aprile entreranno in vigore i dazi, ma ha aperto alla possibilità che in alcuni settori, come quello dell'auto, potranno essere più morbidi del previsto. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,079. Lieve aumento dell', che sale a 3.018,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,5%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +106 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,82%.resta vicino alla parità(+0,18%), bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,37%, e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,55%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,51% a 39.172 punti, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via giovedì scorso; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 41.423 punti.di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,65%.Buona performance per, che cresce dell'1,51%.Guadagno moderato per, che avanza dell'1,18%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,12%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,83%.Tentenna, che cede l'1,22%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,73%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,60%.Tra i(+3,27%),(+2,41%),(+1,97%) e(+1,51%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,38%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,76%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,67%.