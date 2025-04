Borse europee aprono in leggero rialzo dopo il tonfo di ieri

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista ilApertura in leggero rialzo per i listini europei dopo il tonfo della giornata di ieri. Resta comunque illegato aiche verranno annunciati domani dalla Casa Bianca e che potrebbero colpire diversi settori europei.A Milano ottima performance dispinta dalla pubblicazione del nuovo Piano Industriale e dai conti del 2024 L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,08. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,28%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 71,53 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +109 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,75%.bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,83%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,61%, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,42%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,61% a 38.284 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 40.500 punti.In moderato rialzo il(+0,39%); sui livelli della vigilia il(+0,18%).di Milano, troviamo(+1,53%),(+1,48%),(+1,38%) e(+1,29%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,80%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,75%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,68%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.di Milano,(+6,47%),(+3,61%),(+2,19%) e(+1,76%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,20%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,39%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,65%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,61%.