Piazza Affari in caduta libera, banche in calo a doppia cifra

(Teleborsa) -. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee, dopo che ieri Wall Street ha messo a segno la peggiore seduta dal 2020, reagendo in modo negativo alla serie di nuovi dazi annunciati dall'Amministrazione Trump.Sul fronte macroeconomico, ina febbraio gli ordini all'industria sono risultati invariati su base mensile, contro attese per un rimbalzo di +3,4% dopo il calo di -5,5% segnato a gennaio. Nello stesso mese in, la produzione industriale ha segnato unrialzo (superiore alle stime) di +0,7% m/m da -0,5% precedente. Dopo il calo congiunturale segnato a gennaio, le vendite al dettaglio innon hanno registrato variazioni significative.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,104. L'è sostanzialmente stabile su 3.109,9 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 62,6 dollari per barile, in netto calo del 6,49%.Torna a galoppare lo, che si posiziona a +117 punti base, con un forte incremento di 8 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,65%.crolla, con una flessione del 4,45%, vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,32%, e pessima performance per, che registra un ribasso del 3,69%.Pioggia di vendite sul, che scambia con una pesante flessione del 6,76%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che retrocede a 36.611 punti, in netto calo del 6,71%. Depresso il(-5,28%); con analoga direzione, in netto peggioramento il(-4,44%).tra i titoli italiani più capitalizzati,avanza del 2,01%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -13,63%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita dell'11,86%. In perdita, che scende dell'11,45%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'11,05%.Da solo nellasi posiziona su un buon +2,31%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -10,30%. Soffre, che evidenzia una perdita del 10,13%. Pesante, che segna una discesa di ben -10,07 punti percentuali. Seduta negativa per, che scende del 9,38%.