Borse europee caute a fine settimana. Piazza Affari dà spazio a realizzi

(Teleborsa) -, che riaprono i battenti in ribasso, in scia alle incertezze dei mercati asiatici e statunitensi. Il, in una giornata povera di spunti sul fronte macroeconomico, è ancora sulleed all'sull'economia mondiale.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,27%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,51%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,36%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +110 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,83%.scivola, con un netto svantaggio dello 0,87%, piccola perdita per, che scambia con un -0,57%, e in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,71%.Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,59%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 41.214 punti.Leggermente negativo il(-0,66%); sulla stessa tendenza, in ribasso il(-0,83%).di Milano, troviamo alcuni energetici come(+1,65%) ed(+0,54%).Fra i più forti ribassi si segnala, che registra un -2,26%a causa di realizzi, dopo i guadagni dei giorni scorsi.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,08%.Prese di profitto anche suche scende dell'1,94%, dopo l'exploit dei giorni scorsi.Non fa eccezione, che segna un -1,69%, dopo esser stata in battuta nella seduta precedente.del FTSE MidCap,(+1,33%),(+1,07%),(+0,89%) e(+0,85%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,59%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,08%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,69%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,62%.