A Wall Street si scatenano gli acquisti dopo la peggior settimana dell'anno

(Teleborsa) -, con ilin aumento dell'1,20%; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 5.471 punti. Sale il(+1,3%); come pure, positivo l'(+1,18%). Gli investitori hanno quindi comprato i ribassi, dopo che i mercati azionari statunitensi hanno messo a segno la peggior ottava dell'anno la scorsa settimana.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+1,63%),(+1,56%) e(+1,42%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,77%),(+3,37%),(+2,87%) e(+2,80%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,06%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,41%.Tra i(+5,14%),(+4,30%),(+4,18%) e(+3,57%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,60%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,07%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,20%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,70%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,6%; preced. 2,9%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -6,87 Mln barili)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 227K unità)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,2%)14:30: Prezzi export, mensile (preced. 0,7%).