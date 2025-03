La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - Finale al rialzo per la borsa di Wall Street, con gli investitori confortati dal fatto che l'amministrazione Trump starebbe adottando un approccio misurato sui dazi contro i suoi partner commerciali. Sul fronte macroeconomico, l'indice sull'attività manifatturiera statunitense è in calo, a marzo, mentre sale il PMI servizi.Ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,42%, a 42.583 punti; sulla stessa linea, chiude in corsa l', che termina gli scambi a 5.768 punti. Balza in alto il(+2,16%); sulla stessa tendenza, su di giri l'(+1,81%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+4,07%),(+2,11%) e(+1,87%).Al top tra i(+3,59%),(+3,59%),(+2,72%) e(+2,66%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,98%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,86%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,81%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,62%.Tra idel Nasdaq 100,(+11,93%),(+6,98%),(+5,38%) e(+5,22%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,39%.Tentenna, che cede l'1,36%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,33%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,12%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,4%)14:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 4,6%; preced. 4,5%)15:00: Vendita case nuove (atteso 682K unità; preced. 657K unità)15:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 94,2 punti; preced. 98,3 punti)15:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -10,5%)13:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -0,6%; preced. 3,1%)15:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 1,75 Mln barili).