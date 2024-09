Alantra, per divisione Investment Banking 62 deal nel primo semestre

Alantra

(Teleborsa) - Ladi, banca d'affari spagnola specializzata nel segmento mid-market, ha conclusoneldel 2024, nei settori istituzioni finanziarie, tecnologia, infrastrutture, assistenza sanitaria, servizi aziendali, beni di consumo e al dettaglio, industria e immobiliare.Il 16% dei deal ha riguardato il, il 16% la, il 15% lae l'11% gli USA. Il resto dell'Europa pesa per il 31%, mentre il resto del mondo per l'11%.Per quanto riguarda la tipologia di operazione, l'ha pesato per il 47%, ilper il 19%, il Credit Portfoglio Advisory per il 15%, lo Strategic Advisory per il 13% e l'ECM per il 3%.Inha assistito Ypsomed nella vendita della sua attività di aghi per penna e sistemi di monitoraggio della glicemia a MTD. In ambito Equity Capital Markets, ha assistito(Euronext Growth Advisor),(Corporate Broker) e(Euronext Growth Advisor e Global Coordinator)."Considerando la nostra attività nel 2024, siamoe confidiamo che lo slancio nella conclusione di accordi continuerà a crescere per tutto il resto dell'anno e fino al 2025", si legge in una nota.