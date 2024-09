Carburanti, al Mimit è ancora fumata nera: sulla riforma posizioni distanti con i gestori

(Teleborsa) - Fumata nera alsulche si è ministero delle Imprese e del made in Italy. Dai sindacati hanno fatto sapere che le posizioni sono ancora distanti tra organizzazioni dei gestori e governo al tavolo di riforma del settore. Idi vendita dei carburanti hanno chiesto"sostanziali" al testo di riforma o si arriverà allo sciopero. In una nota congiunta al termine dell'incontro con ilhanno infatti confermato "lo stato di agitazione della categoria, con assemblee tenute in tutto il paese, e lo studio per avviare le iniziative politico/sindacali, compreso lo sciopero nazionale, necessarie a contrastare il testo del ddl cosiddetto carburanti, già portato in Consiglio dei Ministri, seppure non ancora approvato".Lehanno poi fatto sapere al Governo "che non assisteranno inerti al tentativo deidi sottoporre una intera categoria di lavoratori al ricatto di contratti del tutto precari, sia in termini regolatori che economici. Né accetteranno in alcun modo la prassi ormai consolidata di sottrarsi alla contrattazione collettiva imposta dalle leggi vigenti".I gestori hanno poi chiesto al governo "una, che preveda la chiusura certa di almeno 7.000 impianti oggettivamente inefficienti, l'imposizione di criteri regolatori più stringenti per idegli impianti esistenti (non solo per i nuovi) per combattere l'altissimo livello di illegalità e la presenza della, nonché, allo stesso modo, l'introduzione progressiva ma vincolante di nuovo energie non fossili presso gli impianti già in funzione, perché la rete distributiva possa partecipare efficacemente alla transizione energetica".Dal Ministero hanno riferito che entro 48 ore sarà convocata unaristretta per affrontare in maniera più tecnica i temi oggetto della riforma con l'obiettivo di giungere ad una conclusione entro dieci giorni. Improbabile che il testo del ddl dipossa approdare già al prossimo Consiglio dei Ministri. Alparteciperanno i rappresentanti dei gestori, delle società petrolifere ed i tecnici del Ministero quindi non sarà un tavolo politico ma prettamente. È stato chiesto alle sigle dei gestori di trovare una sintesi delle loro posizioni da portare al tavolo dove saranno affrontati tutti i temi.