Federauto, Artusi: "Tempestiva e opportuna la proposta di Urso di anticipare la revisione del green deal"

(Teleborsa) - "L'annuncio delper anticipare al 2025 la revisione dei tempi dello stop alla produzione dei motori endotermici appare tempestiva e opportuna alla luce delle notizie che quotidianamente arrivano, da ultimo la possibile chiusura di due impianti della Volkswagen in Germania e l’addio di Volvo al solo elettrico entro il 2030, relativamente alle misure che i produttori di auto di tutto il mondo stanno adottando per rispondere al mancato decollo - nostro malgrado ampiamente prevedibile - delle vendite di autoveicoli a trazione elettrica". Lo ha dichiarato il presidente di, commentando l'intervento del Ministro Urso al Workshop Teha di Cernobbio."Il mercato ha fatto già ampiamente comprendere di('dando meno!'), anche di fronte a sostanziosi incentivi. Tutto ciò", ha continuato Artusi, "sta convincendo le case, che fino ad oggi hanno potuto utilizzare la 'valvola di sfogo' dei concessionari, non solo italiani, ormai colmi di stock invenduto, aper far fronte a quello che lo stesso Ministro – insieme al Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini – ha definito, senza mezzi termini, il rischio di un 'collasso' dell'industria automobilistica europea"."Preoccupante è", ha detto ancora Artusi, "cheche garantiscono anche il buon funzionamento del circolante, i concessionari, con i loro 175.000 occupati diretti e dopo tutto l’indotto. E’ quindi evidente che anticipare di un anno la verifica prevista per il 2026, metterebbe le case costruttrici e conseguentemente la filiera distributiva, in condizione di riprogrammare meglio i propri investimenti per la transizione green, ma il vero nodo da sciogliere è nelle decisioni che scaturiranno da questa verifica anticipata, perché una riconferma degli standard sui tempi (stop all'endotermico nel 2035) e sulle alimentazioni (consentita solo la trazione elettrica) non farebbe che accentuare la crisi e far perdere un altro anno alle imprese"."Per questo", ha proseguito il presidente di Federauto, "nella proposta del Ministro Urso, leggiamo anche, che sia davvero efficace per l’ambiente e che dia maggiore respiro ai costruttori così da rendere competitivi i loro prodotti, ai governi per intervenire sui fattori abilitanti e, infine, ai concessionari per accrescere la distribuzione favorendo una scelta consapevole del cittadino. Tale revisione dovrebbe promuovere nel concreto quelche, nel solco di una trazione elettrica davvero green in tutte le sue fasi di vita, apra le porte anche ai biocarburanti (in particolare HVO e biometano, già oggi ampiamente disponibili), permettendo al mercato di scegliere, in nome della pluralità tecnologica, di sviluppare soluzioni carbon neutral in grado di contribuire in modo sostenibile, considerando tutte le tasche e le necessità, al traguardo del reale abbattimento dei climalteranti che tutti condividiamo".