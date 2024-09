PharmaNutra, Intermonte alza target price e conferma Buy

Intermonte

PharmaNutra

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 79 euro) ilsu, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli integratori di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, confermando la" sul titolo dopo la pubblicazione dei dati del primo semestre 2024 Gli analisti scrivono che il fatturato e l'EBITDA del primo semestre 2024 hanno superato le loro aspettative rispettivamente del 4% e del 10%. Hanno quindi apportato, aumentando i ricavi e l'EBITDA dell'anno periodo 24-26 dell'1-2%. Ciò porta a una variazione neutra dell'EPS per quest'anno e a un aumento del 3-4% nel periodo 25-26."Il 2024 è, con il 1H che migliora la visibilità sulle nostre stime in seguito alla risoluzione di problemi contingenti e temporanei riscontrati nel 1Q - si legge nella ricerca - Riteniamo che il mercato sia pronto a dare una nuova occhiata a una storia di massiccia crescita strutturale a lungo termine, soprattutto se i prossimi trimestri forniranno una maggiore visibilità da nuove iniziative strategiche"."Sulla base di suggerimenti forniti all'Investor Day dell'anno scorso,sia nelle vendite (CAGR 2022-30 +19% vs. +11% organico) sia nell'EBITDA (CAGR +20% vs. 13% organico), con conseguente enorme rialzo a lungo termine del valore di 90-100 euro azione in aggiunta al nostro TP - viene aggiunto - Per quanto riguarda il business esistente, PHN sembra molto ben posizionata in un settore in costante crescita grazie alla leadership indiscussa negli integratori di ferro solido per via orale, alle elevate barriere all'ingresso dovute alla protezione della proprietà intellettuale e a un impegno incessante in R&S".