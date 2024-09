Pharmanutra, TP ICAP Midcap conferma Buy: risultati eccellenti

PharmaNutra

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha confermato il(aper azione) e la) sul titolo, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli integratori di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, dopo la pubblicazione dei dati del primo semestre 2024 Gli analisti scrivono che Pharmanutra ha pubblicato i risultati del H1 2024 ieri sera, e. Dopo un Q1 più lento del previsto, l'azienda ha chiuso il semestre con una nota positiva, con vendite che hanno raggiunto 56,1 milioni di euro (+13% YoY rispetto a +0,5% nel Q1) e un margine EBITDA del 28,4% (+15,3% YoY). Questo rendeper PharmaNutra."Guardando al futuro, la direzione rimane positiva riguardo alla seconda metà dell'anno, aspettandosi una normalizzazione dell'attività in Italia - si legge nella ricerca - A livello internazionale, nonostante effetti base sfidanti, soprattutto nel Q4, si prevede che la crescita a doppia cifra elevata continui. Il, che ha già recuperato il 18% dal 5 agosto, è, trainato dalle forti dinamiche internazionali (PHN USA, Cina, lancio di Sideral in Germania, ecc.)".