Autotrasporto, il 20 settembre i 50 anni di CNA Fita

(Teleborsa) -nell’auditorium di CNA Nazionale, si celebrano i 50 anni della, un patrimonio storico della nostra rappresentanza che va preservato e posto a motivazione e impulso delle azioni future.Mezzo secolo di esistenza della CNA Fita - si legge nella nota -. Una tappa che riconosce la lungimiranza dei padri fondatori ma anche le capacità di chi, dopo di loro, ha saputo preservare questo strumento di difesa, tutela e promozione degli interessi sindacali, economici e sociali degli autotrasportatori di merci e persone.Donne e uomini che come imprenditori e dipendenti hanno lavorato instancabilmente per rappresentare le istanze delle aziende e hanno portato la CNA Fita a essere considerata una tra le più importanti e autorevoli associazioni dell’autotrasporto".La ricorrenza rappresenta l’occasione per raccontare e far conoscere la storia della CNA Fita ai suoi associati più giovani e ai suoi interlocutori. La giornata del 20 settembre vuole essere anche una vetrina di ciò che la CNA Fita è stata agli occhi delle istituzioni.Essere interpreti di una storia lunga cinquant’anni diventa un punto di forza del dialogo con il Governo e con tutti i portatori di interesse.Questo anniversario rappresenta "l’occasione per evidenziare alcuni aspetti del cambiamento sociale, economico e ambientale in corso nel Paese. È essenziale interpretare queste mutate condizioni e fornire indicazioni