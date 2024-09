Banche, Morningstar DBRS: mossa UniCredit alimenta prospettive di ulteriore consolidamento

UniCredit

Commerzbank

(Teleborsa) - "Dopo un lungo e drastico processo di ristrutturazione, che ha incluso aumenti di capitale, cessioni di attività e de-risking,del mercato bancario europeo". Lo afferma Morningstar DBRS dopo che stamattina la banca italiana ha annunciato di aver acquisito una quota di circa il 9% del capitale diUniCredit ha anche affermato di esseredel capitale di Commerzbank una volta ottenute le approvazioni normative.Nell'ottobre dell'anno scorso, UniCredit e Alpha Bank hanno annunciato la fusione delle loro filiali ine una partnership strategica in, mentre a luglio di quest'anno, il gruppo ha annunciato l'acquisizione della banca digitaleAion e Vodeno, un fornitore di servizi bancari basati su cloud. In recenti interviste, il CEO di UniCredit, Andrea Orcel, ha affermato che il gruppo sta esaminando potenziali accordi, come un possibile modo per impiegare parte del suo capitale in eccesso.Attualmente, la Germania è ilper UniCredit dopo l'Italia. La presenza del gruppo nel Paese risale al 2005, quando UniCredit si è unita a HypoVereinsbank (HVB)."Un accordo con Commerzbank potrebbe creare il- scrive Morningstar DBRS - Commerzbank è una banca leader per il Mittelstand tedesco, la spina dorsale della più grande economia europea. La Germania è anche il principale partner economico dell'Italia sia in termini di esportazioni che di importazioni. Un accordo potrebbe anche sostenere un'ulteriore espansione nell'Europa centrale, attraverso mBank, una delle più grandi banche in Polonia, attualmente controllata da Commerzbank".