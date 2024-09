Borse europee poco mosse in attesa della riunione della BCE

UniCredit

Commerzbank

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Unipol

Saipem

Italgas

ERG

Amplifon

DiaSorin

Leonardo

Banco BPM

Industrie De Nora

Cembre

Alerion Clean Power

Ferretti

MFE A

Buzzi

El.En

Moltiply Group

(Teleborsa) -, in attesa della(BCE) di domani, quando dovrebbe arrivare un taglio dei tassi di 25 punti base.Sul fronte macroeconomico, nel, con una discesa dello 0,8% m/m e dell'1,2% a/a, mentre la produzione manifatturiera ha registrato un calo dell'1% m/m e dell'1,3% a/a.La notizia di giornata è che, di cui il 4,49% nell'ambito di un'offerta di accelerated book building condotta dal governo tedesco, mentre il resto era stato comprato mediante operazioni sul mercato.esplorerà insieme apossibili opportunità di creazione di valore per gli stakeholder di entrambe le banche, ha sottolineato la banca italiana.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,101. Lieve calo dell', che scende a 2.509,6 dollari l'oncia. Lieve aumento del(Light Sweet Crude Oil) che sale a 66,68 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a +136 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre ilsi attesta al 3,46%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,42%, poco mosso, che mostra un +0,01%, e sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,06%.continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1% sul; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 35.326 punti. In lieve ribasso il(-0,25%); sulla stessa linea, in frazionale calo il(-0,25%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,28%),(+2,00%),(+1,56%) e(+1,44%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,29%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,08%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,06%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,83%),(+3,10%),(+2,71%) e(+1,62%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,83%. Calo deciso per, che segna un -1,8%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,69%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,69%.