Listini europei deboli nel giorno della BCE

(Teleborsa) -. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità.Oggi l'attenzione dei mercati è rivolta all'esito dell', al centro del quale ci sarà la discussione sui dazi all'Unione europea. In focus anche e, non meno importante, lada cui è atteso un taglio dei tassi "imposto" dalla tensione sulle tariffe. A proposito di dazi, ilha avvertito che causano maggiore inflazione e meno crescita economica e complicano il quadro per la politica monetaria.Lieve calo dell', che scende a quota 1,137. Lieve calo dell', che scende a 3.319,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,85%), raggiunge 63 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +115 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,63%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,21%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,25%; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 36.055 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 38.209 punti.di Milano, troviamo(+2,41%),(+1,01%),(+0,87%) e(+0,83%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,61%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,09%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,82%.Tentenna, che cede lo 0,75%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,82%),(+1,27%),(+0,93%) e(+0,71%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,30%.scende del 2,97%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,29%.