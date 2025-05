Piazza Affari piatta in un panorama europeo ancora incerto

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Piazza Affari

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Unipol

Generali Assicurazioni

Amplifon

Recordati

Campari

Buzzi

Unicredit

LU-VE Group

Banco di Desio e della Brianza

Juventus

Lottomatica

D'Amico

Ascopiave

Italmobiliare

Alerion Clean Power

(Teleborsa) -, orfane dellae delle principali borse asiatiche, chiuse per varie, proseguono gli scambi, in attesa di sviluppi sul fronte delle trattative per il commercio. Ma si guarda anche alla, anche se non sono attese novità sul fronte dei tassi d'interesse.Le dichiarazioni del Presidente Trump in una intervista hanno rilanciato, che concorrono a deprimere il sentiment in Borsa.in scia alle decisioni dell'sta facendo il resto.L'unico dato acro della mattina, quello dell, ha segnalato un marginale miglioramento a maggio ed è risultato meglio delle attese.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,134. Forte rialzo per l', che segna un guadagno del 2,21%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 57,44 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +106 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,53%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,64%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi., riportando una variazione pari a +0,15% sul; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 40.740 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In moderato rialzo il(+0,38%); sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,21%.di Milano, troviamo(+1,81%),(+1,26%),(+1,06%) e(+1,04%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che registra un -0,97%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,92%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,72%.del FTSE MidCap,(+3,10%),(+2,51%),(+2,37%) e(+1,98%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,81%.Crolla, con una flessione del 5,62%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,95%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,74%.