Le Borse europee migliorano nel pomeriggio. Su Milano pesano i dividendi

(Teleborsa) -. A spingere gli acquisti è l' andamento positivo di Wall Street , dove l'attenzione degli investitori si è spostata dagli attacchi del presidente statunitense Donald Trump al presidente della Fed Jerome Powell ai risultati societari.Sul fronte degli, Peter Kazimir, membro del comitato esecutivo della BCE, ha dichiarato che l'obiettivo di inflazione al 2% potrebbe essere raggiunto nei prossimi mesi, ma che almeno fino a giugno le prospettive economiche resteranno molto incerte e che la BCE dovrà navigare a vista.Per quanto riguarda i, la fiducia dei consumatori della zona euro è scesa di 2,2 punti ad aprile rispetto a marzo, secondo i dati della Commissione europea, con il morale dei consumatori sceso a -16,7 questo mese da -14,5 a marzo, segnando il minimo in 18 mesi.Il(FMI) ha tagliato le sue stime sul PIL italiano nel 2025 e 2026 rispetto allo scorso gennaio, con un netto cambiamento per l'economia a livello globale dettato dalla guerra commerciale scatenata da Donald Trump, prevedendo per quest'anno un progresso del PIL dello 0,4% dal +0,7% della precedente previsione, mentre per il 2026 a +0,8% da +0,9%.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,25%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,34%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 63,33 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +115 punti base, con ilche si posiziona al 3,55%.piatta, che tiene la parità, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,44%, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,52%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 37.927 punti. In lieve ribasso il(-0,35%); sulla stessa linea, in frazionale calo il(-0,5%).di Milano, troviamo(+1,49%),(+1,37%),(+1,35%) e(+1,35%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,96%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,45%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,42%. Tentenna, che cede l'1,35%.del FTSE MidCap,(+6,26%),(+2,89%),(+2,87%) e(+2,19%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,20%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,71%. Vendite su, che registra un ribasso del 3,50%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,96%.