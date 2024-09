Ddl Sicurezza, Confedilizia: bene procedura accelerata contro occupazioni abusive

(Teleborsa) - “Esprimiamo apprezzamento per l’approvazione alla Camera di misure più efficaci per contrastare l’occupazione arbitraria di immobili, un problema diffuso che interessa tutto il territorio nazionale e che genera un crescente allarme sociale". Così in una nota, Presidente, ha commentato il via libera di Montecitorio al"In particolare, effetti positivi potranno giungere dal procedimento per lanelprevisto dal nuovo articolo 321-bis del codice di procedura penale, che prevede – qualora l’immobile occupato sia l’unica abitazione effettiva del denunciante – l’intervento immediato degli ufficiali di polizia giudiziaria e consente a questi ultimi, ‘in caso di diniego all'accesso, resistenza, rifiuto di eseguire l'ordine di rilascio o assenza dell'occupante’, ove sussistano fondati motivi per ritenere l'arbitrarietà dell'occupazione, di disporre coattivamente il rilascio dell'immobile e di reintegrare il denunciante nel possesso, previa autorizzazione del pubblico ministero", ha sottolineato."Il fenomeno dell’di immobili, che alcuni esponenti politici sono giunti addirittura a promuovere, va prevenuto e represso, sia che riguardi beni privati sia che interessi proprietà pubbliche", ha concluso Spaziani Testa.