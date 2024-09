De Nora, accordo con Asahi Kasei per idrogeno verde su piccola scala

Industrie De Nora

(Teleborsa) -, multinazionale italiana specializzata in elettrochimica, leader nelle tecnologie sostenibili e nella nascente industria dell’idrogeno verde, ha firmato un(MOU) con l'azienda tecnologica, per sviluppare e commercializzare elettrolizzatori e sistemi containerizzati per la produzione di idrogeno verde su piccola scala.Asahi Kasei, multinazionale giapponese e attore riconosciuto con una vasta esperienza in diversi settori industriali e competenze nell’ambito dell’elettrolisi, intende rivolgersi a diversi mercati verticali che richiedono soluzioni su piccola scala e containerizzate per la produzione in loco di idrogeno verde attraverso l'elettrolisi dell'acqua.Le due società intendono sfruttare le rispettive competenze e la vasta esperienza nel settore elettrochimico per sviluppare congiuntamente la tecnologia di soluzioni containerizzate per la produzione di idrogeno verde su piccola scala. De Nora metterà a servizio la propria Gigafactory italiana, attualmente in costruzione a Cernusco sul Naviglio, vicino a Milano, e migliorerà ulteriormente il suo elettrolizzatore pressurizzato Dragonfly®, progettato per rispondere alle esigenze di mercato legate alla produzione di idrogeno verde su piccola scala e decentralizzata. Asahi Kasei allo stesso tempo sfrutterà la sua rete mondiale per generare opportunità di vendita e fornire assistenza post-vendita per alcuni mercati industriali in rapida crescita, tra cui quello della mobilità., ha commentato: “Siamo orgogliosi di annunciare l'inizio di una collaborazione con Asahi Kasei per lo sviluppo e il miglioramento degli elettrolizzatori di piccola taglia per la generazione di idrogeno verde, segnando un, grazie alle nostre competenze congiunte. La partnership strategica consentirà a De Nora di sviluppare ulteriormente nuovi percorsi di commercializzazione dei nostri elettrolizzatori e del nostro sistema per i settori che necessitano di idrogeno, tra cui la mobilità, la metallurgia e altri settori hard-to-abate. La tecnologia supporta efficacemente la produzione decentralizzata di idrogeno nelle aree identificate come “Hydrogen Valleys”, eliminando progressivamente la dipendenza dai combustibili fossili. Con la collaborazione di Asahi Kasei svilupperemo ulteriormente la tecnologia Dragonfly® e sfrutteremo appieno il potenziale ancora poco esplorato dell’idrogeno verde in Asia e nel mondo, accelerando così l'avvio della produzione presso la nostra Gigafactory italiana, il nostro più recente polo produttivo di elettrolizzatori attualmente in costruzione".