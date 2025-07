Jupiter acquista CCLA: corrispettivo iniziale di 100 milioni di sterline

Jupiter Fund Management

(Teleborsa) -ha siglato un, il più grande gestore patrimoniale del Regno Unito specializzato nel settore non profit, con oltre 15 miliardi di sterline in gestione per conto di enti caritatevoli, istituzioni religiose e autorità locali. Il completamento dell'operazione è previsto entro la fine del 2025, subordinatamente alle consuete approvazioni regolamentari.L'operazione, interamente finanziata con risorse di cassa esistenti, prevede une rappresenta un passo strategico fondamentale per Jupiter, rafforzandone la scala nel mercato domestico e aprendo un nuovo canale distributivo altamente complementare.Jupiter, a garanzia di continuità per i clienti. Il gruppo risultante conterà oltre 59 miliardi di sterline in masse gestite."Questa acquisizione ci consente di aumentare la nostra scala nel mercato del Regno Unito, dove Jupiter è già un operatore di primo piano, senza impatti per i clienti attuali - ha dettodi Jupiter - Ci permette inoltre di accedere a un nuovo segmento di clientela, ampliando il nostro raggio d'azione verso enti caritatevoli e religiosi nel Regno Unito e a livello internazionale, oltre a rafforzare la nostra presenza nel settore delle autorità locali. Fondamentale è anche l'allineamento valoriale tra Jupiter e CCLA, entrambe orientate al cliente e specializzate in soluzioni attive e distintive".L'acquisizione è attesa esserelegato alle commissioni di gestione già dal primo giorno, con sinergie di costo annue previste pari ad almeno 16 milioni di sterline a regime entro il 2027.