ErreDue, annunciato nuovo risultato nell’ambito della ricerca sull’elettrolisi dell’acqua

ErreDue

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo degli elettrolizzatori per la generazione di idrogeno pulito, ha annunciato unnel campo dell'. Una recente pubblicazione scientifica, "", frutto della collaborazione tra il(CNR) e ErreDue, evidenzia lo sviluppo di un innovativo materiale a base dicon un"Questo nanocomposito mostra prestazioni eccezionali comein ambienti acidi, un passaggio cruciale per l'elettrolisi dell'acqua a membrana a scambio protonico (PEM)", ha sottolineato l'azienda in una nota."La ricerca presenta un materiale contenente un modesto contenuto di iridio, pari a circa il 23% in atomi rispetto alla quantità totale di metallo. Questo nuovo materiale ha dimostratoin esperimenti in semicella con elettrodo a disco rotante (ERREDUE), mostrando un potenziale di -80 mV a 10mA/cm2 - ha spiegato ErreDue -. Le sue prestazioni sono state ulteriormente convalidate in configurazioni di celle PEM sia su scala di laboratorio che industriale, confermando la sua applicabilità in ambienti di cella a flusso reali. È stata registrata una stabilità notevole di 2,05 V per oltre 500 ore di utilizzo a 0,8A/cm2".Per ErreDue, prosegue la nota, questo risultato si traduce in un significativonel mercato della transizione energetica in termini di sostenibilità, maggiore durabilità e affidabilità, prestazioni ottimizzate e posizionamento sul mercato."Siamo estremamente entusiasti di questi risultati rivoluzionari - ha dichiaratoresponsabile R&D di ErreDue - La nostra collaborazione con il CNR ha portato allo sviluppo di un catalizzatore che non solo supera le prestazioni dei materiali attuali, ma affronta anche le sfide critiche legate al costo e alla disponibilità dell'iridio. Questo è un passo significativo verso la realizzazione di un futuro basato sull'idrogeno verde e rafforza la posizione di Erredue come innovatore nel settore della transizione energetica".