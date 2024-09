El.En., l'utile sale a 27,3 milioni di euro nel primo semestre. Guidance confermata

El.En.

(Teleborsa) -, società attiva nel mercato dei laser e quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso il primo semestre del 2024 con unconsolidato di 312,9 milioni di euro vs. 345,6 milioni di euro del 1H 2023, con una diminuzione di circa il 9%; il margine operativo lordo () è pari a 41,4 milioni di euro, con una flessione del 9,3% e un'incidenza sul fatturato pari al 13,2% rispetto ai 45,2 milioni di euro dello stesso periodo del 2023. Ilè pari a 27,3 milioni di euro, con una variazione del +5,9% rispetto ai 25,8 milioni del 1H 2023."Alla luce delle condizioni generali dei mercati rilevate nel semestre,- ha commentato il- Le condizioni generali non sono infatti state favorevoli in questo avvio di 2024 e su alcuni mercati per noi molto significativi la domanda è stata abbastanza debole come rilevato anche dalle analisi di mercato. I processi innovativi che ci permettono di migliorare la gamma dei nostri prodotti e di offrire ai nostri clienti soluzioni attraenti e sempre all'avanguardia rimangono centrali nelle attività, nelle attenzioni strategiche e negli investimenti del gruppo"."Il gruppo confida che l'andamento a medio termine dei nostri mercati di sbocco si mantenga foriero di positivi sviluppi, e grazie al nostro impegno nel sostenere consistenti investimenti in ricerca e sviluppo e innovazione per migliorare nel tempo la nostra competitività contiamo di", ha aggiunto.Ladel Gruppo ha registrato nel periodo un aumento di circa 14 milioni, passando dai 54,6 milioni di euro del 31 dicembre 2023 ai 68,6 milioni di euro del 30 giugno 2024. L'aumento è stato conseguito integralmente nel secondo trimestre, che presenta un saldo in aumento di 22,5 milioni euro circa.El.En. evidenzia che i risultati del primo semestre del 2024 presentano una flessione rispetto al corrispondente periodo del 2023, flessione già prevista per l'avvio di esercizio in sede di Guidance 2024. Non prevede nella seconda metà dell'esercizio un pieno recupero di fatturato che consenta il superamento del volume d'affari consolidato del 2023. Ciò nonostante, grazie alla diversa e più favorevole composizione dei ricavi, favorita anche dal lavoro svolto sulla internazionalizzazione,