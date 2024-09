Parità di genere sulla costa ligure, Asacert certifica gli stabilimenti balneari

(Teleborsa) -sta svolgendo il proprio servizio di certificazione, secondo la, sugli stabilimenti balneari della costa savonese in Liguria, prossimi al rilascio della cinquantesima certificazione. Il 16 Marzo 2022 l’ha pubblicato il documento tecnico UNI/PdR125:2022 per fornire alle aziende le linee guida per conformarsi ai requisiti posti dal(missione 5), in materia di pari opportunità e di riduzione del gap di genere. A maggio 2024 erano oltre 8000 le certificazioni sulla parità di genere.La Prassi rappresenta, dunque, un passo avanti cruciale per la, promuovendo la parità di genere e l'inclusività nei luoghi di lavoro, allineandosi con le tendenze del mercato che privilegiano e premiano l’attenzione alla responsabilità sociale d’impresa, qualunque sia il settore d’appartenenza. Ottenere la, vuol dire -in questo caso per gli stabilimenti balneari- aver raggiunto un buon grado di maturità, in materia di inclusione, rispetto ai seguenti temi: cultura e strategia, governance, processo di HR, opportunità di crescita, equità remunerativa, tutela della genitorialità.Asacert, Ente accreditato per la UNI/ PdR 125:22, accerta le condizioni all’interno dell’organizzazione per il rilascio della, con garanzia di imparzialità e terzietà del processo. Una volta implementato il sistema, Asacert ne verifica la conformità rispetto alla normativa e rilascia la certificazione che ha validità 3 anni e che è soggetta a verifica annuale.Larilasciata offre i seguentialle imprese: accesso a sgravi fiscali; accesso a premi nella partecipazione a bandi nazionali ed Europei; riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro; rafforzamento dell’immagine aziendale nei confronti degli stakeholders; raggiungimento di un ambiente lavorativo sano e costruttivo, con il conseguente aumento della produttività e della motivazione dei dipendenti Importanti vantaggi competitivi sul mercato.Une unquello della. Un percorso accessibile a tutte le attività che abbiano a cuore i valori della sostenibilità e che intendano certificare il proprio contributo per una società più equa e inclusiva e al contempo usufruire dei vantaggi gestionali che ne derivano.