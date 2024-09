SBE-Varvit, Equita taglia TP: certa l'attivazione delle clausole di protezione

Equita

SBE-Varvit

Bossard

Bufab

(Teleborsa) -ha abbassato il(aper azione, -2%) e confermato la) sul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della produzione, della distribuzione e della commercializzazione di componenti di fissaggio.Gli analisti scrivono che la debolezza dei principali mercati di riferimento (in particolare l'agricolo, ma anche costruzioni e veicoli pesanti) durerà più a lungo del previsto. Come conseguenza, hanno(sales -9% a 338 milioni di euro implicando un calo del 15% YoY e adj. EBITDA -17% a 81 milioni di euro implicando un calo del 23% YoY) e in misura minore nel FY25. Ciononostante, l'(circa 24%), confermandosi best-in-class tra le società quotate del settore, anche per la soluzione dei problemi dei colli di bottiglia e il progressivo ramo-up del nuovo impianto di Acerra.Con questa revisione di stime diventa certa l'attivazione delle clausole di protezione (essendo l'EBITDA FY24 di 81 milioni di euro contro la soglia di 105 milioni di euro) che impone la(in mano alla famiglia Vescovini).Col nuovo numero di azioni (85mn vs 117mn) tratta a FY24-25 EV/EBITDA 8.0/6.9x, a forte sconto (>40%) rispetto ai distributori (che più si avvicinano al business model di full-service provider di Sbe-Varvit), pur avendo margini superiori e struttura finanziaria più solida, parzialmente giustificabile dalla minor liquidità del titolo. ", non escludendo che il calo dei volumi di mercato possa offrire nuove opportunità", sottolinea Equita.