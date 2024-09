Aquafil, il 10 ottobre assemblea per aumento di capitale a supporto del Piano

Aquafil

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione e trasformazione di fibre sintetiche e naturali, ha comunicato che. In tale contesto, l'assemblea degli azionisti per l'approvazione dell'aumento di capitale è stata convocata il 10 ottobre 2024."Alla luce del trend di miglioramento della situazione economico-patrimoniale e viste le nuove tendenze di mercato, la Società ha approvato un nuovo Piano Industriale per il triennio 2024 – 2026 - ha commentato l'- Quest'ultimo definisce una strategia per sbloccare il potenziale di crescita di Aquafil attraverso l'incremento di volumi, tecnologie innovative ed efficientamenti industriali"."Gli obiettivi del Piano saranno raggiunti anche grazie all'aumento di capitale annunciato che ci permetterà di consolidare la leadership del Gruppo, accelerare selezionate iniziative di investimento nonché cogliere possibili opportunità strategiche - ha continuato - Come anticipato, la nostrarafforzate anche dal miglioramento dello scenario macroeconomico, nonché dall'uscita dal mercato di alcuni operatori. Inoltre, efficienze quali il consolidamento industriale dell'area asiatica, l'ottimizzazione dei costi di produzione di ECONYL, automazioni e altre razionalizzazioni ci permetteranno di incrementare la nostra profittabilità"."A rafforzamento della visione strategica per i prossimi anni, l'aumento di capitale ci permetterà di incrementare la flessibilità della società, rafforzando in modo significativo la struttura finanziaria - ha spiegato -dell'aumento di capitale, confidenti che le previsioni del Piano generino i risultati attesi".Sono previstinel triennio 2024-2026 per 90-100 milioni di euro (esclusi gli effetti IFRS 16), di cui 30-35 milioni di euro per investimenti ordinari e 60-65 milioni di euro per aumentare e/o ottimizzare la capacità produttiva o per lo sviluppo di innovazioni di prodotto. Tali investimenti saranno finanziati attraverso le risorse attualmente disponibili, quelle generate dalla gestione caratteristica nell'arco del Piano, nonché dall'aumento di capitale, ipotizzato in 40 milioni di euro.L'atteso per il 2024 risulta in aumento significativo rispetto al 2023 (circa 65 milioni vs. 48 milioni), principalmente grazie alle maggiori quantità vendute, alla stabilizzazione dell'effetto di magazzino e ad azioni di miglioramento dell'efficienza legate alla razionalizzazione dei costi del personale oltre che all'aumento della produttività e dell'efficienza energetica. Laattesa a fine esercizio 2024 è pari a 207 milioni anche alla luce degli effetti dell'aumento di capitale stimato in 40 milioni.