Borse europee toniche senza scossoni da BCE. A Milano rally di TIM

(Teleborsa) -, nonostante il rallentamento nel pomeriggio dopo i dati arrivati dagli Stati Uniti sui prezzi alla produzione e i sussidi di disoccupazione. Nessuno scossone invece è arrivato dall' annuncio sulle decisioni di politica monetaria da parte della BCE che, come da attese, ha tagliato i tassi di 25pb.La presidente della BCE,, non si è sbilanciata in alcun modo riguardo alla riunione di ottobre, ma ha dichiarato che è "relativamente vicina temporalmente" e ha sottolineato che "il percorso - la cui direzione è ovvia, ovvero in discesa - non è predeterminato, in termini di sequenza e volume"."Durante la conferenza stampa, la Lagarde si è attenuta in linea di massima al copione e non ha voluto evidenziare alcun cambiamento importante nella mentalità dell'istituto centrale - fa notare Annalisa Piazza, Fixed Income Research Analyst di MFS IM - La visione collettiva del Consiglio direttivo è probabilmente ancora improntata alla cautela, poiché le".Sul fronte macroeconomico, inildel 2° trimestre è sceso al 6,8% t/t (dal 7,2% t/t precedente), grazie all'aumento degli occupati nei settori delle costruzioni e dei servizi.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,22%. Forte rialzo per l', che segna un guadagno dell'1,63%. Sessione euforica per il greggio, con il(Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 3,16%.Scende lo, attestandosi a +135 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 3,48%.ben impostata, che mostra un incremento dell'1,03%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,57%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,52%., ilha terminato la giornata con un aumento dello 0,84%, a 33.454 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dello 0,83% rispetto alla chiusura di ieri. In denaro il(+0,8%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo il(+0,65%).In Borsa di Milano risulta che ilnella seduta del 12/09/2024 è stato pari a 2,31 miliardi di euro, dai 2,36 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,4 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,91 miliardi.di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 6,75%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,94%. In luce, con un ampio progresso del 2,88%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,18%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,67%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,03%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,96%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,87%.di Milano,(+3,85%),(+3,07%),(+2,44%) e(+2,38%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,75%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,30%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,29%.scende del 2,16%.