Tonica Milano insieme al resto dell'Europa

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee, sulla scia della notizia che l'Ucraina ha accettato la proposta di una tregua di 30 giorni. Restano per ora sullo sfondo le tariffe del 25% su tutte le importazioni di acciaio e alluminio dagli Stati Uniti, entrato in vigore oggi, 12 marzo, in un'escalation della guerra commerciale. L'UE ha risposto, imponendo contro-tariffe su 26 miliardi di euro di merci statunitensi a partire dal mese prossimo.Sul fronte macroeconomico, ora si guarda ai dati di oggi sull’inflazione USA, particolarmente attesi.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,09. L'è sostanzialmente stabile su 2.913,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,34%, a 67,14 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +106 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,96%.exploit di, che mostra un rialzo dell'1,82%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,69%, e buona performance per, che cresce dell'1,42%. Pioggia di acquisti sul listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,56% sul, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via venerdì scorso; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa il, che arriva a 40.520 punti.di Piazza Affari, su di giri(+6,02%).Sostenuta, con un discreto guadagno del 3,45%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 3,14%.Ben impostata, che mostra un incremento del 2,70%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,59%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,97%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,26%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,27%),(+6,79%),(+4,71%) e(+4,67%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,01%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,69%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,59%.