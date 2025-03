Milano marcia in positivo assieme ai Mercati del Vecchio Continente

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Prysmian

Banca Popolare di Sondrio

Unicredit

Banca MPS

Leonardo

ERG

Digital Value

D'Amico

Tinexta

Sesa

OVS

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, nel tentativo di rimbalzo ai recenti cali, sull’entrata in vigore dei dazi del 25% imposti dall’amministrazione USA sulle importazioni di acciaio e alluminio. L’Unione Europea, in risposta, ha annunciato l’introduzione di contromisure.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,091. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.918,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,61%.Invariato lo, che si posiziona a +107 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,95%.buona performance per, che cresce dello 0,75%, poco mosso, che mostra un +0,19%, e sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,77%. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,86% sul, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via venerdì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 40.253 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+2,74%),(+2,31%) che ha alzato il velo sul piano al 2027 . Bene inoltre(+2,06%) e(+2,04%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,98%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,43%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,72%),(+3,31%),(+2,19%) e(+2,12%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,27%.