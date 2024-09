EQUITA, ricavi e utile in crescita nel secondo trimestre

EQUITA

(Teleborsa) -, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso il2024 conpari a 40,9 milioni di euro (-5% vs 1H'23) mentre i ricavi derivanti da attività con i clienti si sono attestati a 36,8 milioni di euro (-6% vs 1H'23). La performance del semestre è stata supportata dalla buona accelerazione del business nel corso del secondo trimestre del 2024, che ha visto aumentare i Ricavi Netti Consolidati a 23,7 milioni di euro, in crescita rispetto al trimestre precedente (+39% vs 1Q'24) e anno su anno (+1% vs 2Q'23).L'area dell'ha visto i Ricavi Netti raggiungere 15,4 milioni di euro in 1H'24 (17,8 milioni di euro in 1H'23, -13%), grazie alla performance positiva delle attività di M&A e di Debt Capital Markets. L'area dell'ha raggiunto Ricavi Netti pari a 4,1 milioni di euro in 1H'24 (4,4 milioni di euro in 1H'23, -6%). Le masse in gestione (AuM) al 30 giugno 2024 erano pari a 1.015 milioni di euro (891 milioni di euro al 31 dicembre 2023 e 937 milioni di euro al 30 giugno 2023) e gli asset illiquidi proprietari - a maggiore marginalità - rappresentavano il 49% degli AuM,Ilha superato 11,5 milioni di euro (11,7 milioni di euro in 1H'23, -1%) mentre l'Utile Netto Consolidato si è attestato a 8,1 milioni di euro (8,0 milioni di euro in 1H'23, +1%), con una marginalità del 20% (19% in 1H'23). L', che esclude le voci non ricorrenti al netto del relativo effetto fiscale e gli impatti dei piani di incentivazione di lungo termine rivolti all'Alta Dirigenza (LTIP), è pari a 8,1 milioni di euro (8,7 milioni di euro in 1H'23, -7%), con un margine netto adjusted del 20%, in linea con l'anno precedente."La performance dei primi sei mesi del 2024 conferma il graduale miglioramento del contesto di mercato e la forza del modello di business di EQUITA", ha commentato l'"Le, grazie anche alle attese di una normalizzazione dei tassi e alle diverse iniziative a livello comunitario e domestico per favorire lo sviluppo del mercato dei capitali - ha aggiunto - La continua ripresa delle attività di M&A, il ritorno alle operazioni di Capital Markets, il posizionamento di leadership della sala operativa, la raccolta di nuovi prodotti illiquidi proprietari e il consolidamento del 100% degli utili di EQUITA Mid Cap Advisory ci aiuteranno a rafforzare ulteriormente il nostro percorso di crescita e continuare ad offrire ai nostri azionisti una remunerazione premiante".